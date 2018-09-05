В Кишиневе 11 детсадов временно приостановили работу

Одиннадцать дошкольных учреждений столицы временно приостановили деятельность. Три из них не могут вернуться к работе из-за отсутствия поваров, еще в 8 детских садах продолжаются ремонтные работы.

Так, из 160 детских садов столицы работают только 149, которые посещают 34 509 детей.

Дошкольным заведениям столицы требуется 382 воспитателя, 275 помощников воспитателей и няней, 60 поваров и 41 посудомойка. До настоящего времени только 31 дидактический работник трудоустроился в детсады.

В 145 муниципальных начальных и средних учебных заведениях, по предварительным данным, учится около 88 000 детей. В первый класс в этом году пошли 9 392 ребенка, которые были распределены по 345 классам. По данным мэрии Кишинева, с начала 2018 года выехало за рубеж 1340 учеников. Около 200 из них вернулись в страну, уточнили городские власти.