Ученые назвали самые полезные витамины для женщин

Как известно, всем людям необходимо достаточное количество витаминов, питаясь здоровой едой. Однако ученые выяснили, что потребности женщин в питании отличаются от мужчин, передает во вторник, 4 сентября ProHealth.

Группа исследователей, представляющих Институт Солка в Калифорнии (США), опубликовала список витаминов, которые нужны представительницам прекрасного пола, перечень составлен на основе анализа, охватившего женщин в возрасте от 9 до 50 лет, пишет MIGnews.com.



Первые позиции заняли витамин А (600-700 микрограммов в сутки), витамин С (45-75 мкг), витамин К (60-90 мкг), ниацин (12014 мкг), холин (3345-425 мкг), фолиевая и пантотеновая кислоты.



Специалисты отмечают, что доза увеличивается с возрастом. Также в списке указаны витамины группы В, рибофлабин, витамины Е и D.



Ученые объяснили, что с возрастом, из-за различных болезней или смены часовых поясов циркадные ритмы сбиваются и организм оказывается не в состоянии самостоятельно регулировать периоды, в которые нужно переваривать пищу или поддерживать функции метаболизма. Данный сбой в итоге приводит к возникновению различных болезней, связанных не только с системой пищеварения.