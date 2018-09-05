Бейонсе и Джей Зи осуществили мечту американского школьника

Знаменитая звездная пара Бейонсе и Джей Зи из собственного благотворительного фонда выделили презент в размере 100 тысяч долларов для 17-летнего школьника.

Об этом во вторник, 4 сентября сообщил Black Enterprise.



Отмечается, что пара осуществила мечту американского подростка Кейшона Моргана из города Орландо.



Как передает издание, деньги школьнику вручили за хорошие достижения в учебе и участие в различных социальных проектах. Теперь он может их потратить на обучение в любом колледже, о котором только мечтал.



"Похоже, с моих плеч упал огромный груз, — сказал Морган прессе на следующий день после концерта. – Не только с моих, но и с плеч моих родителей".



По данным издания, парень активно работает в местном подразделении организации Boys & Girls, помогает младшим школьникам и является президентом театрального клуба.



Уточняется, что певица и рэпер также помогли еще нескольким старшеклассникам в рамках своей благотворительной образовательной программы. Школьники получили гранты за успешную учебу и значительные достижения в общественной деятельности, пишет MIGnews.com.

