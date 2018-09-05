Щенок украл кошелек у заигравшегося китайца

Портмоне с документами, деньгами и кредитными картами стало добычей бесцельно слонявшегося по китайскому магазину щенка. Впрочем, к тому моменту, когда владелец обнаружил пропажу, животного и след простыл. Вычислить воришку удалось с помощью камеры наблюдения.

Забавный случай произошел в первой половине дня в последний день августа. Доставившие крупную партию товара сотрудники решили передохнуть и уселись играть в карты посреди торговой точки. Уйдя с головой в настольные баталии, один из рабочих не заметил, как из заднего кармана брюк выпал кошелек, пишет Вести.ru.

Спустя несколько секунд портмоне уже было в пасти следовавшего за взрослым псом щенка, который счел его забавной безделицей и отправился играть на улицу.

Вычислили "злоумышленника" только спустя сутки, когда сотрудники магазина просмотрели записи с камеры наблюдения. Найти щенка труда не составило, а вот удалось ли обнаружить портмоне, остается неизвестным.