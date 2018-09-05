Instagram откроет интернет-магазин

Instagram планирует открыть интернет-магазин. Это будет отдельное приложение. Об этом сообщает the Verge.

По полученной информации, приложение получит название iG Shopping. С его помощью пользователи смогут просмотреть ассортимент и совершить покупки прямо в приложении. Соцсеть хочет помочь зарегистрированным компаниям в продвижении бизнеса, пишет life.ru.

Ранее компания Instagram выпустила отдельное приложение iGTV. Оно предназначено для загрузки видео длиной до часа. Так соцсеть хотела привлечь новых блогеров и расширить возможности монетизации контента.