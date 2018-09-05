Специалист компании — разработчика антивирусов ESET Лукас Стефенко заявил о появлении в сети шпионской программы под видом мессенджера Viber.
Стефенко обнаружил программу на сайте, замаскированном под магазин приложений Google Play. Разработчикам шпионской версии Viber удалось удачно повторить настоящий мессенджер. У приложения стоит значок "выбор редакции", указано более 500 миллионов загрузок, а также средняя оценка пользователей на уровне 4,3 балла, пишет life.ru.
После установки псевдо-Viber запрашивает расширенный доступ к файлам в памяти и на SD-карте. В ходе работы приложение незаметно крадёт медиафайлы, документы из WhatsApp и WeChat, фотографии и другие загруженные файлы из памяти устройства. Кроме этого программа может записывать звонки.
New Android Spy in the game.— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) September 3, 2018
Spreads as fake #Viber via web that mimics Google Play.
Functionality:
-steal #WhatsApp media and document files
-#WeChat media
-all taken pictures
-files from Download dir
-record phone calls
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kudos @HunterMalware pic.twitter.com/97IJ0WcefA
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