В Шотландии нашли древнюю настольную игру

Раскопки древнего монастыря в Абердиншире принесли неожиданную находку — каменную доску для игры в тафл, средневековую настольную стратегию.

Current Archaeology приводит слова руководительницы раскопок Али Кэмерон: «Это очень редкий артефакт, всего лишь несколько таких досок были найдены в Шотландии, преимущественно в монастырях и религиозных центрах». Возраст доски пока не установлен, но другие подобные находки датируются V-IX веками, периодом правления пиктов в Шотландии, пишет moya-planeta.

Тафл — это семейство стратегических игр, которые были популярны в Скандинавии и Британии вплоть до XVIII века, когда они были вытеснены шахматами. От шахмат тафл отличается расположением команд: белые фигуры группируются в центре, вокруг «короля», черные атакуют с четырех сторон. «Игровые» находки — это не редкость на раскопках, ранее в Норвегии нашли игральный кубик XV века, его отличает неверное количество точек на гранях. Предположительно, он принадлежал мошеннику.