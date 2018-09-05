Эксперты назвали опасную для здоровья пищу в отпусках

Специалист по здоровому питанию Анна Блок из Австралии рассказала о восьми продуктах, которые являются опасными и не рекомендуются в пищу в путешествиях. Об этом сообщает портал News.com.au.

Первыми в списке стоят вода из-под крана и лёд. Особенно они опасны в Таиланде. Там вода может быть заражена вирусами и бактериями, которые могут привести к диарее, судорогам и расстройству желудка. На Бали, к примеру, не стоит есть свежие салатные листья — шпинат и айсберг, так как их могли промыть под проточной водой.

Импортную еду в Европе лучше заменить местной кухней. Опасными там могут быть морепродукты в городах, которые расположены вдалеке от побережья. В районе Анд лучше отказаться от местного сыра. Его делают с использованием местной воды, а это, как уже известно, приводит к проблемам с желудком, пишет life.ru.