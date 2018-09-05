Мать погибшего в Сирии наемника из Молдовы гордится сыном

Мать погибшего в Сирии наемника из Молдовы Владислава Апостола гордится сыном. Как пишет портал ava.md, женщина знала, что он воевал в составе российских частных войск "Вагнера". Она разместила в соцсетях фото, на котором он запечатлен с сослуживцами. А в подписи к снимку женщина пожелала сыну успехов.

20 февраля Людмила Апостол опубликовала видеоклип, посвященный наемникам, убитым в Сирии в том же месяце. Тогда она еще не знала, что среди 80 бойцов группы Вагнера есть и ее сын. 10 марта она написала в соцсети, что ищет сына, который был в Сирии во время авианалетов. О том, что его убили, женщина узнала в середине мая.

В начале июля эту информацию подтвердил и брат погибшего Владислава Анатолий Апостол. Из постов Людмилы Апостол понятно, что ее сын также воевал в Чечне и Украине. У погибшего было двойное гражданство - Молдовы и России.