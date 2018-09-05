Министр экономики Кирилл Габурич создает инфографику для предпринимателей

Министр экономики Кирилл Габурич получает из работы неожиданное вдохновение для рисования.

Журналисты заметили, что на его странице в Facebook время от времени появляются рисунки, «скромно» подписанные в уголке инициалами К.Г, сообщает point.md.

«Да, я выбираю темы, которые привлекают мое внимание, вдохновляюсь из разных источников, а в короткие периоды расслабления рисую на iPad. Технологии не могут заменить бумагу и карандаш, но зато мы можем в любое время обратиться к нашим хобби», — рассказал Deschide.MD Габурич.

Публикуем ниже несколько его работ.