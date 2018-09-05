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C 6 сентября движение транспорта по столичной улице Сфатул Цэрий будет органичено
// фото: ipn.md
15:09, 05 Sep 2018
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С 6 сентября движение транспорта по улице Сфатул Цэрий, на участке между улицами Анатола Коробчану и Алексея Матеевича, будет приостановлено. Это связано с предстоящим началом работ по ремонту канализационного коллектора.

По информации  "Apă-Canal Chișinău", ремонтные работы продлятся до конца ноября, а их график может претерпеть изменения в зависимости от объёма и сложности работ. В связи с этим возможны изменения в схеме организации движения общественного транспорта, передает IPN.

Поставщик воды также сообщает о начале испытаний отремонтированного канализационного коллектора, распложенного на улице Букурешть, между улицами А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони.

Параллельно с этим продолжаются работы по ремонту канализационного коллектора, распложенного в периметре улиц И. Прункул, Сф. Андрей, Сфатул Цэрий. Работы будут завершены 10 октября.

Контракт на ремонт примерно 7 км канализационных сетей, стоимостью свыше одного миллиона евро, реализуется отечественной компанией, предложение которой признано победившим по итогам международного тендера.

Выполнение этого контракта является частью Программы развития услуг водоснабжения в муниципии Кишинёв, общей стоимостью около 61,8 миллиона евро, финансируемого за счёт кредитов, взятых "Apă-Canal Chişinău" в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейском инвестиционном банке (ЕИБ), а также за счёт инвестиционного гранта, предоставленного Евросоюзом посредством Инвестиционного фонда соседства (ИФС ЕС).




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