Нужно ли строить аквапарк в Valea Morilor? Мэрия проводит онлайн-опрос жителей столицы

Кишиневская мэрия намерена разработать единую концепцию обустройства парков, где есть водоемы. Решение приняли после частных обращений по этому поводу предпринимателей.

"У нас три экономических агента, предложивших разные концепции услуг. Но мы хотим создать единую. Мы говорим только о развлечениях на воде", - сказал пресс-секретарь мэрии Кишинева Вадим Брынзанюк.

Сейчас мэрия проводит по этому поводу онлайн-опрос столичных жителей.

"В зависимости от того, сколько это будет стоить, потому что не все могут за это платить."

"Я поддерживаю такие проекты, потому что они делаются для граждан. Вокруг озера все обустроили красиво, и теперь можно приходить и гулять здесь."

"Ни в коем случае. Видите, что здесь творится. Территория запущена, возле дороги продают мороженое, кому это надо. Только пни остались, раньше росли красивые деревья."

Опрос проводится на сайте sondaj.chisinau.md. Завершится он 15 сентября.