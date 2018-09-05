В Сети показали, как работает "гибкий" смартфон

Инсайдер опубликовал видеоролик, в котором показал прототип гибкого Android-смартфона в работе. В ролике представлено устройство с гибким 5,99-дюймовым FHD+-экраном от китайской компании BOE. Видео было опубликовано на Twitter-странице Ben Geskin.

Смартфон сгибается пополам, при этом размер его в сложенном виде совсем невелик. По слухам, будущий складной смартфон от Samsung получит еще и внешний экран. Однако показанный в ролике гаджет его не имеет, передает Корреспондент.

Что касается механизма складывания, то он должен быть аналогичным в Samsung-гаджете.