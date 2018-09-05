Сын нашел отца во время экскурсии в тюрьму

В тайской провинции Районг группа школьников отправилась на экскурсию в тюрьму, где один из мальчиков встретил отца. Об этом рассказал организатор поездки Аром Хунмун нас своей странице в Facebook.

Гид повел группу детей в тюрьму и увидел, как один из мальчиков остановился и разрыдался. Оказалось, что ребенок узнал в одном из заключенных отца. Он не знал, что папа находится в тюрьме, пишет Корреспондент.

Гид спросил, можно ли ребенку поговорить с отцом. Получив разрешение от надзирателя, мальчик бросился родителю в ноги. На вопрос, не стыдно ли ему перед одноклассниками за отца, ребенок ответил отрицательно.

Мужчина также плакал и обещал сыну стать хорошим человеком после выхода из тюрьмы.