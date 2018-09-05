Отравление Скрипаля: полиция Британии показала маршрут подозреваемых

Британская полиция обнародовала серию фотографий с камер видеонаблюдения с двумя подозреваемыми россиянами, которых считают исполнителями отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Об этом в среду, 5 сентября, сообщает Sky News.

Отмечено, что данные камер наблюдения позволили отследить маршрут передвижения Александра Петрова и Руслана Боширова 3 и 4 марта, передает Корреспондент.

В частности, Петрова и Боширова зафиксировали в аэропорту Гэтвик в 16:22 в пятницу, 2 марта.

Позже подозреваемых можно увидеть на железнодорожной станции Солсбери, они садятся на поезд в Лондон в 16:11 в субботу, 3 марта.

Вскоре этих двух мужчин зафиксировали на железнодорожном вокзале Солсбери в 11:48 утра в воскресенье, 4 марта. Через десять минут - в 11:58 - их видят на Уилтон-роуд в Солсбери, за несколько минут до нападения.

Затем мужчин видят в 13:05 на Фишертон-стрит в центре Солсбери, они направляются к железнодорожной станции. Через три минуты подозреваемых снова фиксируют на Фишертон-стрит.

В 13:50 Боширов и Петров попадут на камеры наблюдения на железнодорожной станции Солсбери, возвращаются поездом обратно в Лондон.

Позже подозреваемые проходят паспортный контроль в лондонском аэропорту Хитроу в 19:28 в воскресенье, 4 марта.

Напомним, британская полиция утверждает, что имеет достаточно доказательств для обвинения двух российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова в применении нервно-паралитического вещества Новичок в городе Солсбери.