Печальная статистика: в Молдове ежегодно регистрируется более 300 новых случаев рака шейки матки

В Молдове ежегодно регистрируется более 300 новых случаев рака шейки матки, а каждые три дня в стране по этой причине умирает женщина, по данным Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты. Учреждение, при поддержке нескольких партнеров объявило, что намерено начать социологическое исследование для определения знаний, отношений и методов предотвращения рака шейки матки.

Согласно данным министерства, социологическое исследование будет проводиться в течение всего сентября по всей стране на выборке из 1203 женщин в возрасте от 25 до 61 года, передает Молдпрес.

Согласно цитируемому источнику, исследование направлено на то, чтобы понять, почему женщины не проводят скрининг-тест на мазок Папаниколау, каковы социальные нормы, влияющие на их поведение, а также проблемы, которые необходимо улучшить на уровне системы.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призывает женщин и их семьи активно принимать участие в исследовании, что поможет медицинской системе улучшить доступ и качество услуг по предотвращению рака шейки матки, а также определить наилучшие способы информирования населения.

В исследовании примут участие около 30 социологических операторов, которые отправятся в населенные пункты для сбора данных. Также будут проводиться дискуссии с женщинами в возрасте от 25 до 61 года, и интервью со специалистами службы скрининга на мазок, а также со специалистами по предупреждению рака шейки матки.

Исследование является частью проекта «Предотвращение рака шейки матки в Республике Молдова», реализуемого Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты и софинансируемого ЮНФПА, Фондом народонаселения ООН и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству.