В Мексике ищут профессионального отдыхающего на целый год

Мексиканская компания Group Vidanta опубликовала вакансию профессионального отдыхающего.

От соискателя требуется в течение года знакомиться с культурой, отдыхать на местных пляжах, курортах и в барах, и рассказывать об этом в Сети, передает Корреспондент.

Работник должен будет переехать на один из самых красивых пляжей в стране. Компания выдвинула конкретные требования к соискателю. Среди них желание общаться, умение заводить новые знакомства, красиво излагать свои мысли, снимать увиденное на фото и видео.

К дополнительным критериям отбора работодатели отнесли опыт в сфере продаж, навыки управления временем. Заявки будут принимать до 21 октября 2018 года, имя счастливчика объявят не ранее 1 ноября.