Неизвестный влетел на внедорожнике в первый этаж здания в Далласе, где находится студия республиканского телеканала Fox News. Об этом сообщили сами СМИ.
Инцидент произошел 5 сентября. За рулем сидел мужчина в рубашке и шортах. Управляя машиной, он разбил стеклянный фасад, потом вышел из внедорожника и стал что-то кричать, передает 360tv.
Известно, что злоумышленника задержали. На место ЧП выехала бригада саперов, поскольку мужчина оставил в салоне подозрительную сумку. Большая часть людей эвакуирована из здания.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Scary moment this morning when a man drove his truck into our building. We evacuated while the bomb squad is investigating. pic.twitter.com/fnbDopcJFb— Shannon Murray (@ShannonMFox4) September 5, 2018
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