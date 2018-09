Инцидент произошел 5 сентября. За рулем сидел мужчина в рубашке и шортах. Управляя машиной, он разбил стеклянный фасад, потом вышел из внедорожника и стал что-то кричать, передает 360tv.

Известно, что злоумышленника задержали. На место ЧП выехала бригада саперов, поскольку мужчина оставил в салоне подозрительную сумку. Большая часть людей эвакуирована из здания.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Scary moment this morning when a man drove his truck into our building. We evacuated while the bomb squad is investigating. pic.twitter.com/fnbDopcJFb