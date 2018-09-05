Volvo показала концепт дома на колёсах

Автопроизводитель Volvo показал концепт беспилотного автомобиля 360c. Машину с просторным салоном и футуристическим дизайном концерн продемонстрировал в штаб-квартире компании в Гётеборге, передаёт Engadget.

Новинка представляет из себя полностью беспилотный автомобиль, работающий на электроприводе. Внешне машина выглядит как футуристический минивэн, оснащённый дверью и не имеющий водительского места — за управление отвечает искусственный интеллект. Главная особенность авто — просторный салон, в котором можно скоротать время за работой, отдыхом или сном, передает life.ru.

Концептуальная модель позиционируется как автомобиль бизнес-класса, рассчитанный на небольшие и средние расстояния. "Владелец 360с может делать в машине всё, что он захочет", — заметил глава компании Volvo Хакан Самуэльсон. Автопроизводитель заявил, что продолжит работу в данном направлении.