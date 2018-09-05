Елизавета Боярская и Максим Матвеев ждут второго ребёнка

В семье 32-летней Елизаветы Боярской и 36-летнего Максима Матвеева ожидается прибавление. Как сообщает КП, с октября актриса уходит в декретный отпуск, её супруг также возьмёт перерыв в работе.

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились восемь лет назад и воспитывают шестилетнего сына Андрея. Актёры не любят, чтобы вмешивались в их личную жизнь, поэтому долгое время скрывали малыша от посторонних глаз, пишет life.ru.

На этот раз они также не стали посвящать поклонников в детали своей семейной жизни — на официальных страницах Боярской и Матвеева нет никаких упоминаний о беременности.

Тем не менее в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга сообщили, что с октября Елизавета уходит в декретный отпуск. Максим также возьмёт творческий отпуск в МХТ им. Чехова.