Браузер Google Chrome научились взламывать через Wi-Fi

Специалисты по безопасности SureCloud обнаружили новый способ кражи личных данных из браузера Google Chrome через Wi-Fi, передаёт The Su

Для взлома хакерам нужно подключиться к Wi-Fi-сети жертвы и попросить через браузер подтвердить пароль для роутера. Пользователь увидит в своём браузере окно, напоминающее меню настройки маршрутизатора, и на автомате может нажать "Подтвердить". После этого данные Google Chrome (пароли от сайтов, кредитные карты и прочее) становятся доступными для злоумышленника, пишет life.ru.

SureCloud уже обратила внимание Google на проблему, но те заявили, что не видят причин для внеочередного защитного обновления. Тем не менее компания пообещала, что будет изучать подобную возможность для взлома. Эксперты порекомендовали пользователям не подключаться к незащищённым сетям Wi-Fi, придумать надёжный пароль к роутеру и по возможности не заходить на подозрительные сайты.