Студенты, поступившие на ИТ-специальность, получили дополнительные бюджетные места

158 невостребованных бюджетных мест были перераспределены на специальности в области ИТ в высшем образовании (лиценциатура). Таким образом, в Техническом университете Молдовы были перераспределены 85 бюджетных мест, а в Государственном университете Молдовы – 73.

Всего, в текущем году на специальности в области ИТ было зачислено около 500 студентов, а начальный план Министерства образования, культуры и исследований предусматривал 450 бюджетных мест. Вместе с тем, В Академии экономических исследований Молдовы, Государственном университете им. Иона Крянгэ и Кагульском государственном университете остались около 300 непокрытых бюджетных мест на специальностях в области ИT, передает Молдпрес.

В то же время, в профессиональных школах и колледжах на специальности в области ИТ были перераспределены 33 бюджетных мест. В соответствии с учебным планом, в профессиональных школах было предусмотрено 432 бюджетных мест, а в колледжах – 262. В настоящее время, непокрытыми остались более 120 мест с финансированием от государства.

Ранее премьер Павел Филип призвал перераспределить непокрытые бюджетные места на специальности в области ИТ, отметив, что в настоящее время на рынке ощущается острый дефицит специалистов в данной области