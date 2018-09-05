Евродепутат – об отсрочке европейского финансирования для Молдовы: деньги – для граждан, а те, кто этого не понимает, не заслуживает даже одного голоса

100 миллионов евро должны быть предоставлены Евросоюзом Молдове, а политики, которые заблокировали финансирование, не заслуживают голосов граждан. Такое мнение высказала европейский парламентарий Норика Николай в интервью каналу Vocea Basarabiei. По мнению депутата, деньги должны поступить в Кишинев и они предназначены для граждан страны, а не для политического класса.

- Деньги от ЕС не были ни для премьер-министра, ни для председателя парламента. Они предназначены для граждан Молдовы. А если мы не понимаем, что не надо сражаться друг с другом, нанося ущерб интересам гражданам, простите меня, но мы не заслуживаем даже одного голоса, - заявила Норика Николай. Евродепутат надеется, что финансирование все же будет предоставлено нашей стране до конца года, пишет kp.md. - Надеюсь, что осенью мы найдем решения, ждем отчета по стране, не знаю, насколько положительным или отрицательным он будет. Но это не имеет значения. По-моему, ЕС должен очень быстро поддержать Молдову. Не для интересов тех, кто сейчас ею руководит, а, наоборот, для граждан, - подытожила румынский евродепутат. Напомним, ЕС отложил предоставление транша в размере 100 миллионов евро по инициативе группы Народной европейской партии, которая лоббирует в евроструктурах Партию «Действие и солидарность» и Платформу «ДА».

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