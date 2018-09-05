В Кишинев прибыли участники Всемирной конференции винного туризма

В течение следующих трех дней Республика Молдова превратится в мировую столицу винного туризма. Что наша страна может предложить в этом плане оценят более 200 участников из 60 стран мира на Всемирной конференции винного туризма, впервые организованной в Молдове, под эгидой UNWTO. Высокопоставленные гости и ключевые игроки мировой индустрии туризма уже прибыли в Кишинев.

Ознакомление участников с туристическим предложением нашей страны начнется с серии мероприятий, организованных накануне открытия конференции.

В течение трех дней участники конференции смогут «попробовать на вкус» туристические предложения нашей страны, посвященные теме виноделия, посетив ряд виноделен и туристических комплексов. Официальное открытие мероприятия состоится 6 сентября в Castel Mimi – первом и наиболее впечатляющем винодельческом «шато» Молдовы.

Всемирная конференция винного туризма представляет собой уникальную возможность для продвижения нашей страны в рейтинг лучших туристических направлений, наряду с «титанами» мирового туризма.

Мероприятие впервые организовано в Молдове Агентством по Инвестициям – центральным органом государственного управления, подчиняющимся Правительству РМ, под эгидой Всемирной туристской организацией, при поддержке Национального Бюро Винограда и Вина, в сотрудничестве с Проектом Конкурентоспособности Молдовы, финансируемым USAID и Правительством Швеции.