Сильный ливень оставил без света 22 населенных пункта на юге Молдовы

Непогода оставила без света 22 населенных пункта в центре и на юге страны. Как сообщил министр внутренних дел Александр Жиздан, сейчас там работают спасатели.

"В каждом населенном пункте организовали спецгруппы для ликвидации последствий непогоды. Там где затопило подвалы, как например в Кишиневе в лицее города Кодру, спасатели выкачивают воду. Помогаем всем, кто в этом нуждается. Чрезвычайных ситуаций нет", - сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.

Частично или полностью были обесточены села в Страшенском,

Криулянском, Яловенском, Хынчештском, Комратском, Кагульском и Чимишлийском районах, а также в муниципии Кишинев.