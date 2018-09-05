Около 200 детей из Чадыр-Лунги не пошли в школу из-за отсутсвия прививок от кори

Из-за отсутствия прививок от кори в школы Чадыр-Лунгского района не приняли почти 200 детей. Местные власти заверяют, что сделают все возможное для вакцинирования первоклашек, которых не допускают к урокам.

Не привитые от кори дети входят в основную группу риска. К настоящему времени в Чадыр-Лунгском районе подтверждено 156 случаев заражения. Из них только пять - у взрослых.

Почти 500 родителей отказываются делать прививки своим детям.

В Вулканештах зарегистрировано 37 случаев кори, в том числе два - у взрослых.





