В США лайнер из Дубая поместили на карантин из-за вспышки болезни на борту

Пассажиры авиакомпании Emirates, летевшие рейсом 203 из Дубая в Нью-Йорк, помещены в карантин, сообщает портал Flightradar24, отслеживающий перемещения самолетов.

​По информации RT, причиной стала неизвестная болезнь, поразившая около сотни человек на борту. У всех поднялась температура (выше 37,7) и начался кашель.

О плохом самочувствии пассажиров доложил пилот. В аэропорту Джона Кеннеди лайнер встретили сотрудники Центра по контролю и профилактики заболеваний, а также полицейские, пишет РИА Новости.

Один из пассажиров на борту опубликовал несколько фото из иллюминатора и пояснил, что экипаж покинул самолет, а остальным велели пока оставаться на своих местах.

Сколько всего человек находилось на борту, пока непонятно. Airbus А380 вмещает до 535 пассажиров в салоне трех классов и 853 пассажиров в одноклассовой фигурации.