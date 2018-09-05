Учителя получат компенсацию за транспортные расходы в случае выезда в другое учебное учреждение

Учителя получат компенсацию за транспортные расходы в случае выезда в другое учебное учреждение, находящееся на расстоянии более 2 км от их места жительства.

В этой связи, кабмин одобрил сегодня ряд поправок к постановлению правительства о финансировании учебных заведений начального и общего среднего образования, подведомственных органам местного публичного управления второго уровня, на основе стандартных расходов на одного учащегося, передает Молдпрес.

Вместе с тем, небольшие гимназии не будут закрыты. Таким образом, гимназии, в которых обучается 91 учащийся, смогут осуществлять свою деятельность в качестве филиалов, находящихся в управлении учебных учреждений с юридическим статусом, где обучается достаточное количество учеников. Данная реформа позволит рационализировать расходы на содержание учреждений и повысить эффективность использования ресурсов.