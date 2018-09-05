Жертв чернобыльской аварии и политических репрессий получат помощь на ремонт или покупку жилья

20 жертв чернобыльской аварии и жертв политических репрессий из 9 районов страны получат единовременное пособие со стороны государства на строительство, ремонт или приобретение жилья. Соответствующе решение было принято сегодня правительством.

С этой целью, из госбюджета в управление местной публичной администрации второго уровня будут переданы 861 тыс. лей. Наибольшая сумма денег, более 100 тыс. леев, была выделена в мун. Кишинев, Сынжерейском, Рышканском и Чимишлийском районах, передает Молдпрес.

В текущем году, для предоставления единовременного пособия на строительство или покупку жилья, в бюджете были предусмотрены финансовые средства в размере 8,5 млн. леев.