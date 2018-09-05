Амброзию включат в список запрещенных растений в Молдове

Премьер-министр Павел Филип потребовал сегодня на заседании правительства срочного включения амброзии в регистр запрещенных растений. Глава кабмина считает, что оно опасно для здоровья людей.

- Другим очень обсуждаемым вопросом стала аллергия на амброзию. Это растение исчезло из списка запрещенных лекарств. Необходимо принять срочные меры, потому что изо дня в день я встречаю людей, которые из-за него страдают. Найдем законные рамки, чтобы запретить это растение, - заявил Павел Филип.

Отметим, что амброзия опасна не только для людей, но и для сельхозкультур, как говорят специалисты. Национальное агентство по продовольственной безопасности неоднократно обращало внимание на опасность этого растения, однако в большинстве населенных пунктов страны не было предпринято никаких фитосанитарных меры. В Молдове абмрозия впервые появилась около 20 лет назад, пишет kp.md.