Во Франции сняли с самолета ребенка с подозрением на холеру

Ребенка, который, возможно, болен холерой, госпитализировали во Франции после приземления самолета, прибывшего в среду из Алжира, сообщили в воздушной гавани города Перпиньян.

"По прилете самолета экипаж поставил нас в известность о возможном случае заболевания холерой на борту. Мы предупредили санитарные службы, применили необходимые в таких случаях меры и проконсультировались с медиками", — сказал представитель аэропорта.

В итоге все пассажиры покинули воздушное судно. Восьмилетний ребенок и его мама были госпитализированы, тогда как остальные путешественники уехали из аэропорта, передает РИА Новости.

"Мы составили список пассажиров, чтобы иметь возможность с ними связаться. Пока ребенок проходит дополнительные исследования, подтвердить или опровергнуть случай заболевания холерой нельзя", — отметил собеседник агентства.

Если случай заболевания подтвердится, с пассажирами свяжутся, чтобы они также прошли медицинское обследование. Сотрудник аэропорта напомнил, что холера не передается воздушным путем, для заражения другие люди должны были контактировать с испражнениями или рвотой ребенка, "а этого в самолете не было".

В конце лета в Алжире была отмечена вспышка холеры. По данным на 30 августа, число больных там составило 74 подтвержденных случая. Ранее сообщалось о смерти двух человек от этой инфекции.

Холера — острое инфекционное заболевание, характерными признаками которого являются многократный жидкий стул и рвота, что приводит к обезвоживанию организма. Инкубационный период заболевания — от нескольких часов до пяти дней. Возбудитель холеры проникает в организм человека при употреблении инфицированных продуктов питания и воды. Заражение также может произойти во время купания в водоемах и употребления воды из открытых источников водоснабжения.