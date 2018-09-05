Активистка «Учителя достойны»:требует повышения зарплаты, но не говорит ни слова о тысячах леев, полученных в конверте от родителей.

Сегодня группа преподавателей зарегистрировала обращение к правительству, в котором требует в срочном порядке увеличить на 50 процентов заработную плату учителям. Обращение продвигается Натальей Бзовой от имени движения «Учителя достойны», работающей учителем в лицее Waldorf.

Стоит отметить, что Бзовая была недавно главным героем скандала, связанного с незаконным получением денег в конвертах от родителей учащихся. Это стало известно после обращения матери одной из учеников непосредственно премьер-министру Павлу Филиппу. Возмущенные родители в сообщении предоставили доказательства, подтверждающие, что учитель, который требует повышения зарплаты, получала тысячи лей, в форме «ежемесячной помощи», а также подарки по различным поводам.

В частности, упоминается, что на День учителя Наталья Бзовая получила 1200 леев в конверте, как поздравление по случаю профессионального праздника. Подарок ко дню рождения составил уже 1500 леев, а также цветы и конфеты на сумму 180 леев. Не осталась госпожа Бзовая без «родительской благодарности» и к 8 марта, получив подарки на сумму в 330 леев.

Когда эти противозаконные действия получили огласку, начался период страданий для матери не испугавшейся рассказать об этих беззакониях. Женщина утверждает, что Наталья Бзовая создала целую кампанию по преследованию её и маленькой дочери, в которой принимали участие родители учеников, а также администрация лицея и должностные лица Управления образования. «В то же время учительница Наталья Бзовая принимала участие в различных телевизионных шоу, где требовала значительного повышения заработной платы учителям», - подчеркивает автор письма премьер-министру.

В то время как сторонница Майи Санду выступала на телевидение с заявлениями, что она чуть ли не голодает, ежемесячно она получала «материальную помощь» от родителей ее учеников. В письме упоминаются и эти цифры: «01.12.2015 - материальная помощь за ноябрь - 1400 леев; 21 декабря 2015 года - материальная помощь на декабрь - 1150 лей; 29.01.2016 - материальная помощь за январь - 950 лей; 26.02.2016 - материальная помощь на февраль - 1050 лей; 29.03.2016 - материальная помощь за март - 1050 лей; 12.05.2016 - материальная помощь на апрель - 900 леев; 31.05.2016 - материальная помощь для более 1000 леев». Таким образом за семь месяцев «госпожа Наталья» получила от родителей 7200 леев.

Следует отметить, что после того, как письмо было отправлено премьер-министру, давление со стороны Бзовой усилились, поскольку число родителей, которые согласились продолжать участвовать в незаконных сборах значительно уменьшилось.

В тоже время педагог усилил и психологическое давление на ребёнка, в котором также принимали участие и некоторые родители, которые, по словам матери, были настроены педагогом. В результате девочка была переведена в другой класс без согласия ее родителей. Это заставило мать послать еще одно письмо премьер-министру, в котором она описала неподобающее поведение, которое себе позволили сторонники Майи Санду, читать далее http://www.allmoldova.com/ru/news/triebuiet-povyshieniia-zarplaty-no-nie-ghovorit-ni-slova-o-tysiachakh-lieiev-poluchiennykh-v-konviertie-ot-roditieliei-istinnoie-litso-aktivistki-uchitielia-dostoiny