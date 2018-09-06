Правительство станет заниматься вопросами традиций и культуры вместе с Культурным центром "Ватра"

Вопросы, касающиеся продвижения традиций, этнокультурного наследия и туристического имиджа страны, а также сотрудничество между правительством и Культурным центром «Ватра» обсуждались на встрече премьер-министра и главы центра.

В ходе дискуссий стороны обсудили расширение списка культурных мероприятий с участием представителей большего числа стран, что увеличит поток иностранных гостей и поспособствует продвижению имиджа нашей страны. В этом контексте премьер-министр Павел Филип подчеркнул важную роль культуры в обществе и значимость ее освоения посредством различных мероприятий, способствующих межкультурному диалогу.

Председатель Культурного центра «Ватра» вкратце рассказал о проведенных мероприятиях и о будущих проектах. Так, 7 сентября в Культурном комплексе «Ватра» пройдут мероприятия в рамках III «Всемирной конференции винодельческого туризма». Павел Филип высоко оценил инициативы и проекты центра, выразив заинтересованность в эффективном сотрудничестве между центральными органами власти и Культурным центром «Ватра».

Культурный центр «Ватра» продвигает культуру и искусство Республики Молдова, организует мероприятия местного, национального и регионального значения, самые известные из них — проводимые ежегодно средневековый фестиваль, детский карнавал и ретро-фестиваль, пишет point.md.