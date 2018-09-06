На заседании правительства было принято решение в пользу учителей

Учителей, которые будут ездить на работу в соседние от их дома населенные пункты, обеспечат бесплатным транспортом. Решение приняли на вчерашнем заседании правительства. Расходы на транспорт покроют местные власти.

Кроме того, кабмин постановил, что гимназии, где обучаются менее 91 школьника, станут филиалами более крупных учебных заведений. Это позволит эффективнее использовать финансы, выделенные на их содержание.

158 незанятых бюджетных мест на лиценциате распределили среди факультетов информационных технологий всех молдавских вузов. Еще 33 места по этой специальности добавили профшколам и колледжам. Невостребованными остаются еще 120 бюджетных мест.

Ранее премьер Павел Филип распорядился распределить незанятые бюджетные места среди факультетов информационных технологий, отметив, что в этой области есть острый дефицит специалистов.

Национальный фонд регионального развития получит 26 миллионов леев для завершения проекта по обеспечению водой города Фалешты. Часть денег пойдет на строительство водопровода Леова-Яргара. Соответствующее постановление утвердил накануне кабмин.





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