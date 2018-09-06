В четырех селах Оргеевского района проведут газ

В Оргеевском районе газифицируют села Иванча, Бранешты, Фурчены и Требужены. Строительство газовой ветки продолжается уже больше года. Средства выделили из районного и центрального бюджетов. Всего 15 миллионов леев.

Местные власти обещают в следующем году подключить к газопроводу все местные школы, детсады, госпредприятия и туристический пансионат. Они надеются, что это будет способствовать росту экономических показателей района.

"Буквально сегодня один предприниматель сказал, что намерен открыть сушилку для слив и яблок. Надеемся, что газификация станет толчком для социально-экономического развития населенных пунктов", - говорит председатель Оргеевского района Тудор Голуб.

С инспекцией в районе побывала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

"Несмотря на трудности, связанные со спецификой рельефа местности, строительство газопровода имеет очень важное значение для развития нашей туристической отрасли", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

В этих четырех селах Оргеевского района проживают свыше семи тысяч человек.