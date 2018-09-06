Нацбанк повысит норму обязательных резервов в леях

Нацбанк решил повысить норму обязательных резервов в леях. Увеличиться она на два с половиной процентных пункта - до 42,5%. Эксперты говорят, что это связано с давлением на валютном рынке.

"И физические, и юридические лица делают вклады в основном в леях. Объем депозитов достиг 61-го миллиарда леев, а объем кредитов остается достаточно низким - на уровне 33-х миллиардов. И растет он в основном за счет кредитования физических лиц. А так объем кредитов юридическим лицам если не вырастет, то по меньшей мере стабилизируется", - сказал экономист Вячеслав Ионицэ.

Эксперты не исключают, что обратно с 40% отметке норма обязательных резервов в леях вернется в ближайшее время - с оживлением на рынке кредитования. В валюте она остается прежней - 14%.





