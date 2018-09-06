Найден загадочный объект, движущийся со сверхсветовой скоростью

Специалисты наблюдают в области слияния двух нейтронных звезд необычное явление. Из-за иллюзий, создающихся сверхбыстрым движением, они не могут точно определить его происхождение. Об этом сообщает EurekAlert.

Астрономы в 2017 году зафиксировали столкновения и слияния двух нейтронных звезд, названное событием GW170817. Через некоторое время после начала слияния наблюдетили с Земли заметили загадочный объект, движение которого в несколько раз превышает скорость света, пишет Корреспондент.

Струя частиц, выбрасываемая во время слияния звезд, называется джет. На Земле радиоинтерферометр Very Long Baseline Array фиксирует движение джета, скорость которого выше скорости света в четыре раза. При этом струя очень узкая и она отклоняется только на 20 градусов от линии, соединяющей нейтронные звезды и Землю.

Но ученые утверждают, что во Вселенной пока не было обнаружено объектов, способных двигаться со скоростью света. А аномалию с джетом объясняют иллюзией.