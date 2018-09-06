Землетрясение в Японии: пострадали 120 человек

В результате мощного землетрясения на японском острове Хоккайдо по меньшей мере 19 людей пропали без вести и 120 ранены. Землетрясение произошло рано утром в четверг, 6 сентября, сообщает Reuters.

"Мощное землетрясение вызвало оползень, который повредил многие дома северного острова Хоккайдо в начале четверга, ранил десятки людей и лишил электроэнергии миллионов жителей", - говорится в сообщении.

Сообщений о жертвах пока нет, но у одного мужчины была остановка сердца после падения с лестницы, передает Корреспондент.

После землетрясения был временно закрыт аэропорт и несколько электростанций.