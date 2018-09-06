США приветствуют действия, предпринятые молдавским правительством в борьбе с коррупцией и отмыванием денег

Соединенные Штаты Америки подтвердили поддержку реформ, проводимых молдавским правительством. Об этом заявил новый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент на встрече с послом Республики Молдова в США Кристиной Балан.

Американский чиновник также приветствовал действия, предпринятые в борьбе с коррупцией, отмыванием денег и с целью соблюдения норм, принятых в этом отношении.

В свою очередь, Кристина Балан подтвердила, что Республика Молдова придает особое значение стратегическому диалогу с Соединенными Штатами Америки и путям его углубления.

В ходе встречи стороны также обсудили пути решения серьезных вызовов, связанных с безопасностью и обороной, ситуацию в регионе, экономическую ситуацию в Республике Молдова, этапы внедрения реформ в стране, а также открытость молдавских властей для выявления новых проектов двустороннего сотрудничества.

Обязанности Джорджа Кента фокусируются на управлении отношениями с более, чем 50 странами Европы и Евразии, НАТО, ЕС и ОБСЕ.