Более 60 детей из Страшенского района получили рюкзаки, школьные принадлежности и одежду

Более 60 детей из села Микэуць Страшенского района получили рюкзаки, школьные принадлежности и одежду. Подарки к новому учебному году им сделали в рамках кампании "Ребенок в школе - значит в безопасности", которую проводит Генеральный инспекторат полиции.

Подарки получили дети из малоимущих семей. Участники кампании пожертвовали пол своей зарплаты, чтобы купить им все необходимое к школе.



"Эти дети из малоимущих семей, многодетных, им действительно нужна помощь. Это очень красивый жест, вы видели, как они рады", - говорит директор гимназии села Микэуць Виктор Бец.

Вручал подарки детям лично замглавы Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк, поскольку кампания добралась до его родного села.

"Я каждый раз буду рядом со своими односельчанами, если это будет возможно. Здесь мои корни, поэтому я буду помогать, чем смогу", - сказал замглавы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк.

К кампании Гениспектората также присоединились неправительственные организации, спортивный клуб и митрополия Молдовы.

"Я не раз говорил, что мы не безразличны к будущему этой страны, не безразличны к нашим детям, поэтому решили помочь тем, кому тяжело", - поделился священник Виталий Шеремет.

До сих пор подарки в рамках кампании получили почти две тысячи детей по всей стране.