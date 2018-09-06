В Молдове развелось слишком много лисиц

В Республике Молдова слишком много лисиц. Зоологический институт насчитал около 36 000 животных. Их плотность превышает в четыре-пять раз экологическую норму, которая должна составлять от одной до двух лисиц на тысячу гектаров. Пять лет назад ситуация была еще хуже. Численность лисиц достигла 45 000 животных.

В ответ на запрос Информационого агентства IPN Институт зоологии отмечает, что остается чрезвычайно высокой и численность домашних мышей и крыс. В стране насчитывается несколько миллионов домашних мышей и около одного миллиона серых крыс.



Среди самых многочисленных рептилий - зеленая ящерица, шустрая ящерица, домашняя змея и среди амфибий - большая озерная лягушка и маленькая озерная лягушка.



Среди видов птиц наиболее распространены домашний и полевой воробей, которые составляют, соответственно, 350 тысяч и 300 тысяч пар. За ними следуют зяблики - 200 тысяч пар. Гугуштюк достигает 40 тысяч пар. Тридцать тысяч пар составляет количество посевных ворон. Сороки насчитывают 20 тысяч пар, сойки - 15 тысяч пар.



На другом полюсе - редкие виды, включенные в Красную книгу Республики Молдова. Последнее издание 2015 года включает 219 редких видов по сравнению с 116 в 2001 году. Это около 30 млекопитающих, 62 птицы, 9 рептилий, а также земноводных, рыб, насекомых, моллюсков. Виды, включенные в Красную книгу, защищены государством. Многие из них - и международными договорами.



Эксперты учреждения говорят, что факторы, которые привели к сокращению количества видов, включают деградацию лесных экосистем, уничтожение старых листовых деревьев, лесонасаждения, разрушение и загрязнение водных местообитаний. То же самое касается неорганизованного туризма, чрезмерного выпаса и сжигания растительности.



Легальная охота регулирует численность видов охотничьего значения и помогает сократить количество лисиц. Однако браконьерство может нанести серьезный ущерб видам копытных (оленей), водных и редких видов птиц, для которых запрещена легальная охота.