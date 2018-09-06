Одно лицо: потрясающее сходство людей и собак

Англичанин Джеррард Гетингс снял серию фото с собаками и их хозяевами, показав их необычайное сходство. Эти снимки стали основой для настольной игры А ты похож на свою собаку. В ней нужно сложить пару хозяин-питомец. Об этом сообщает Daily Mail.

На фото автор собрал настолько похожих людей и собак, что некоторые не верят в их подлинность, пишет Корреспондент.

Фотограф является одним из лучших в мире портретистов животных. Сам мужчина объясняет это огромной любовью к ним и подчеркивает, что животные на его фото не второстепенны. Он изображает собак полноценными объектами со своим характером и личностью.