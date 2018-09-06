Ученые рассказали о способе взломать смартфон через динамик

Найден способ похитить графический пароль смартфона при помощи микрофона и динамика устройства. Свою работу на эту тему специалисты из Ланкастерского университета в Великобритании опубликовали в электронной библиотеке ArXiv.org.

Эсперимент проводился на смартфонах на базе Android. В таких гаджетах используются три системы идентификации владельца: по отпечатку пальца, паролю и графическому ключу, пишет Известия.ru.

Последний способ являлся одним из самых популярных и считался одним из самых надежных, так как существует порядка 400 тыс. способов соединить все точки на экране.

Однако ученые отмечают, что 20% пользователей используют не более 12 самых распространенных комбинаций.

Для взлома устройства специалисты создали специальную программу SonarSnoop, которая позволяет узнать графический пароль на расстоянии. Для этого приложение должно быть установлено на устройстве взломщика и его потенциальной «жертвы».

SonarSnoop автоматически получает права на управление динамиком и микрофоном и соединяет оба гаджета. После этого приложение воспроизводит через динамик звук на частоте, недоступной слуху человека, и анализирует отраженный от окружающих предметов звук. При этом программа способна уловить и проанализировать небольшие изменения положения динамика во время ввода графического пароля.

По характеру этих колебаний и устанавливается положение пальца на экране. Полученный предположительный код выводится на втором смартфоне.

Испытания показали, что программа позволяет отбросить 70% вариантов ключа. Эксперимент проводился только с устройствами на базе Android, однако ученые не исключают, что взломать таким образом смартфон на iOS тоже можно.