Моника Бабук: Задержание работников лицея “Orizont” не отразится на процессе обучения

Министр образования, культуры и исследований Моника Бабук утверждает, что ничего не знает о ситуации, связанной с обысками, проводимыми сегодня в сети лицеев “Orizont” в Республике Молдова, но обещает, что возглавляемое ею ведомство примет все меры, чтобы это никак не отразилось на образовательном процессе в учебных заведениях.

"Я не знаю ситуацию, но пусть этим занимаются компетентные органы. Я высоко оцениваю деятельность этого учебного заведения. И могу заверить вас, что Министерство образования, культуры и исследований примет все меры, чтобы на процессе обучения там это не сказалось",- заявила министр Бабук для Ziarul National.

Полиция и офицеры Службы информации и безопасности задержали сегодня шесть работников сети лицеев "Orizont" Республики Молдова в момент, когда они направлялись на работу или же находились дома. Двух из них отпустили, остальных могут экстрадировать в Турцию.

Один из адвокатов задержанных Нику Фрумосу заявил, что ничего не знает о местонахождении задержанных, и в данный момент адвокаты - в аэропорту, где подали ходатайство Пограничной полиции с просьбой оповестить их в случае, если их клиенты-граждане Турции будут привезены туда.