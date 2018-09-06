Павел Филип поручил Минкультуры восстановить дом-музей Николая Сулака

Премьер Павел Филип поручил Министерству образования, культуры и исследований заняться восстановлением дома-музея Николая Сулака в селе Садык. На днях в интернете появились фото с заброшенным домом.

"Кто-то разместил фотографии, на которых видно, что дом-музей рушится. Знаю, что за него ответственна местная администрация, и все же, мы говорим о культуре, и деятелях искусства, которыми гордимся. О людях, которые оставили след в истории. Я не перевожу стрелки на министерство, но прошу разобраться с этим", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Дом-музей имени Николая Сулака открыли в 2006 году. Построили его в родном селе музыканта на деньги, собранные его поклонниками.