Сотрудники автовокзалов получили новую форму

Сотрудники госпредприятия "Автовокзалы и автостанции" получили новую форму. Некоторым выдали комплекты с обувью. А охране и контролерам предоставили еще и рации. Все это обошлось предприятию в 185 тысяч леев. Большая часть комплектов, 230 штук, предназначена для кассиров и контролеров.

Такую форму получили кассиры на всех автостанциях страны. Состоит она из белой блузы, синего жакета, юбки или брюк черного цвета, и шарфа из легкой ткани. Стоимость одного комплекта - 340 леев. Сотрудникам его выдали бесплатно.



"Мы хотим выделить наших сотрудников. Синий - это цвет транспорта, и мы хотим соответствовать цвету нашей отрасли", - говорит глава ГП "Автовокзалы и автостанции" Сергей Попович.

Форму получили сотрудники всех 30 автостанций в стране.