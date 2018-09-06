Стало слишком тесно: власти Франции будут пускать на гору Монблан не больше 214 альпинистов в день

Франция решила ввести лимит на посещение популярной у туристов горы Монблан в Альпах. Решение связано с тем, что сейчас она переполнена, сообщает France 24. Со следующего года на Монблан будут пускать не больше 214 альпинистов ежедневно.

В прошедшем летнем сезоне, несмотря на участившиеся камнепады, на нее поднимались около 300 человек в день. Между туристами даже возникали стычки из-за желания занять самые привлекательные позиции на маршруте, передает meduza.io. Власти рассчитывают, что лимит позволит снизить количество неподготовленных альпинистов, которые поднимаются на Монблан. Следить за соблюдением новых правил будет специальная «снежная бригада» полицейских.

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