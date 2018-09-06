Курица стала звездой в Instagram

Американец Дейв Кокс решил показать миру свои приключения с домашним животным Сэмми - курицей, которая всюду путешествует с хозяином.

У Сэмми есть аккаунт в Instagram, который имеет уже более 22 тыс. подписчиков, пишет mignews.



Сэмми - воспитанный цыпленок, который любит путешествовать с хозяином и делает это почти каждые выходные. А еще она очень хорошо плавает.



Птичка любит сидеть на коленях хозяина, она является нежным животным и верным спутником.



У Сэмми даже есть агент, который помогает составлять график ее появлений на публике, а Дэйв ведет переговоры с режиссером стримингового сервиса Netflix относительно возможного появления птички на ТВ.