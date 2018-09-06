На Сатурне разыгрался шестиугольный шторм

Снимки с зонда «Кассини» показывают, что на Северном полюсе Сатурна разыгрались два шторма: в низких слоях атмосферы и высоких.

Специалисты не уверены, два ли это раздельных явления или одно, протянувшееся на сотни километров в высоту, сообщает Daily Mail. Шторм повторяет форму и очертания знаменитого «шестиугольника Сатурна» — вихря правильной формы на Северном полюсе планеты.

Происхождение вихря пока неизвестно, астрономы связывают его с существованием быстрых струйных течений в атмосфере. Начало шторма связывают с потеплением на планете. Сандрин Герле из Лаборатории динамической метеорологии говорит: «Год на Сатурне равен примерно 30 земным годам. В 2009 году там началось потепление, сейчас на планете начало лета», передает Моя планета.