Кардашьян запретили фотографировать саму себя. Королева селфи нашла способ это исправить

Телеведущей и модели Ким Кардашьян-Уэст, известной свой страстью к фотографированию самой себя, придется на время забыть про селфи. Врачи запретили ей использовать этот метод съемки в связи с травмой запястья, сообщило издание Metro.

Кардашьян способна удержать телефон в правой руке, но придать ему нужное для фото положение пока не в силах. Модель сначала пыталась ограничивать себя и не делать селфи, однако потом нашла альтернативное решение проблемы.

Теперь снимки и видео за телезвезду делает оператор Пэкси из съемочной группы, которая работает с Кардашьян. Ким остается лишь вытянуть руку, сделав вид, будто она держит гаджет самостоятельно.

«Медики уверяют, что я могу держать телефон лишь в одном положении. Пэкси фотографирует за меня, а моя рука отдыхает», — пояснила 37-летняя модель.

Кардашьян иногда называют королевой селфи. Более того, телеведущая в 2015 году выпустила книгу Selfish, в которой рассказала об этом методе съемки.